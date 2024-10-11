В Люберцах порядка 6 тыс кв метров аварийного жилья расселят до 2027 года

«В текущем году городской округ впервые за долгое время получил поддержку от Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2026 году в размере 767 млн рублей с учетом софинансирования из средств муниципального бюджета. За счет данных средств возможно будет расселить порядка 6 тыс. кв. м аварийного жилья. Сроки расселения в соответствии с государственной программой — до конца 2027 года, в данный перечень входят дома, признанные аварийными до апреля 2024 года, по которым отсутствуют инвестиционные соглашения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что расселению подлежат 7 многоквартирных аварийных домов в городском округе Люберцы по адресам: поселок Калинина, дома № 11, 14, 15 и 16, поселок Малаховка, улица Малаховская, дом № 10, поселок Октябрьский, улица Лесная, дом № 6 и улица Фабричная, дом № 6.

В целях безопасного и комфортного проживания граждан, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, граждане, проживающие в аварийном доме вправе обратиться в управление жилищной политики за предоставлением жилого помещения маневренного фонда для временного проживания (Люберцы, ул. Смирновская, дом № 1). Время приема: понедельник — с 9:30 до 13:00, четверг — с 14:00 до 17:00. Или позвонить по телефонам: 8 (495) 503-15-18 и 8 (495) 503-24-79.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.