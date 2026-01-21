В Люберцах начались отделочные работы в детском саду при школе №26

В дошкольном отделении школы №26 на улице Коммунистическая в Люберцах стартовали отделочные работы в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В детском саду при школе №26 на улице Коммунистическая, 12А в Люберцах продолжается капитальный ремонт. Подрядная организация завершила демонтаж старых конструкций и приступила к общестроительным и отделочным работам.

В рамках ремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, выполнят покраску стен, заливку и укладку пола, а также монтаж новых дверей и осветительных приборов. Запланирована модернизация пищеблока и прокладка инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Кроме того, будут проведены фасадные и кровельные работы.

Для обновленного дошкольного отделения площадью 1 711 кв. м закупят новую мебель и оборудование. Открытие детского сада после капитального ремонта запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.