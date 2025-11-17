В Люберцах начали строить 2 этаж здания воспитательно-образовательного комплекса

В поселке Октябрьский Люберец продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, рабочие приступили к возведению каркаса здания на уровне второго этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строители выполняют работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций первого и второго этажей здания. Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком», — рассказал глава ведомства Александр Туровский. Завершить строительство нового образовательного комплекса планируется в 2027 году.

Согласно проекту, в здании разместятся блоки начальной и основной школы на 1 500 мест и блок детского сада на 200 мест. В здании школы обустроят учебные классы, лаборатории и мастерские, два спортивных зала, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, медицинский блок с процедурной, читальный зал с ИТ-зоной, а также административные и вспомогательные помещения. Общая площадь здания превысит 22 тыс. кв. м.

В блоке детского сада разместятся просторные групповые помещения, медицинский блок, залы для развивающих занятий и пищеблок.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками, здесь появятся места для отдыха и общешкольных мероприятий, будет выполнено комплексное озеленение всей территории образовательного учреждения.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.