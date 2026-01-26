В Люберцах капитально ремонтируют детскую школу искусств № 3

В поселке Вуги городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 3. Работы ведутся по государственной программе и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Вуги городского округа Люберцы подрядчик выполняет демонтажные и отделочные работы в здании детской школы искусств № 3. Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья».

Площадь здания составляет 637 кв. м. В ходе ремонта обновят фасад, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, заменят мебель и оборудование.

Прилегающую территорию благоустроят. Открытие обновленной школы искусств запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.