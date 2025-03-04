В Люберцах демонтировали более 10 нестационарных торговых объектов с начала года

С начала 2025 года в городском округе Люберцы демонтировали 16 нестационарных объектов потребительского рынка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По поручению губернатора мы приводим в соответствие объекты потребительского рынка, расположенные на магистралях, а также по всей территории округа. С 2023 года в округе демонтировано 287 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), из них 16 — с начала текущего года. В планах на этот год — демонтаж 178 НТО», — отметила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы Ирина Марченко.

Она уточнила, что на территории городского округа Люберцы расположено более 600 объектов нестационарной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. В 2024 году было приведено в нормативное состояние 45 объектов капитального строительства, а в текущем году запланировано благоустройство еще более 140 таких объектов.

По ее словам, с каждым годом увеличивается число выявляемых незаконных объектов. В 2024 году было зарегистрировано 160 таких случаев, включая объекты нового типа — мобильной торговли (МТО).

«Работа по контролю и развитию потребительского рынка округа ведется на постоянной основе для обеспечения комфорта и порядка в городской среде. По вопросам торговой деятельности можно обратиться в управление потребительского рынка, услуг и рекламы по телефону: 8 (498) 732-80-80 (доб. 217, 244, 249)», — подчеркнула Марченко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.