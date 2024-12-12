В лицее Истры стартовал масштабный капитальный ремонт

В лицее города Истра начался капитальный ремонт. Строители разбирают инженерные коммуникации, сантехнику в туалетных комнатах, снимают старую штукатурку и лакокрасочное покрытие со стен, демонтируют двери, а также напольное покрытие, добираясь до плит перекрытия между этажами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабный капитальный ремонт, которого не было в лицее со дня его открытия, а прошло уже 40 лет, коснется всего здания, в том числе и фасада.

Вместе с обновлением учебных классов, пищеблока, спортивного зала и других помещений, в рамках капремонта заменят также мебель, лабораторное оборудование, обновят библиотечный фонд и создадут современную медиасистему с возможностью проведения онлайн уроков. И все это будет выполнено менее, чем за год.

Обновленный лицей будет готов к встрече с учениками уже в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.