В Ленобласти начали изымать землю и гаражи под строительство метро

Процесс изъятия объектов недвижимости для строительства новой ветки метро в Кудрово начался в Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале .

В рамках проектирования были определены 73 объекта, подлежащие изъятию. Это необходимо, чтобы разместить станцию и вход нее как можно удобнее для пассажиров.

Оценку гаражей по рыночной стоимости проведет АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Интересы каждого владельца будут учтены. После того, как общая сумма станет известна, она будет заложена в бюджет.

КУГИ направит собственникам недвижимости уведомления об изъятии. Им необходимо будет подъехать со всеми документами, подтверждающими право собственности, чтобы заключить соглашение об изъятии. После этого будут производиться выплаты.

В Санкт-Петербурге до конца 2025 года появятся две новые станции метро — «Казаковская» и «Путиловская». К 2030 году планируется открытие станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

