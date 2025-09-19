В Ленинском округе завершено строительство паркинга на 499 мест

В деревне Сапроново Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию новый шестиэтажный многофункциональный паркинг на 499 мест, расположенного в первой очереди «Первого квартала». Об этом сообщает пресс-служба округа.

«В здании паркинга, рассчитанного на 499 автомобилей, предусмотрены не только парковочные места, но и офисные, торгово-выставочные помещения, автомойка, технические зоны и диспетчерская. Создание коммерческой зоны позволит обеспечить более 160 новых рабочих мест. На первом этаже здания разместятся супермаркет, автомойка и арендные помещения от 43 до 185 кв. м. На этом же уровне запроектирована сквозная пешеходная галерея, по которой жители смогут пройти к остановке общественного транспорта и к зоне стрит-ритейла. Под автомобили выделены четыре этажа со 2-го по 5-й и крыша паркинга, где будет устроена открытая стоянка», — отметил замглавы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Проект также включает благоустройство территории вокруг паркинга: на западе — плоскостная парковка, а на юге появится площадка для отдыха. По периметру домов дополнительно спроектированы гостевые парковочные места. Архитектурное оформление паркинга гармонично сочетается с общей концепцией «Первого квартала». Для отделки нижних уровней использована фактурная плитка, имитирующая кирпичную кладку, а первый этаж выделен витражами. Верхние этажи акцентированы вертикальными деревянными ламелями, создающими эффект изменяющегося рисунка в зависимости от угла обзора. Архитектурная подсветка подчеркивает образ здания в вечернее время.

Строительство самой большой школы в Ленинском городском округе, расположенной в микрорайоне «Первый квартал», вышло на финишную прямую. Текущая готовность образовательного объекта, рассчитанного на 1 675 учеников, составляет 89%. Его ключевой особенностью станут многофункциональные пространства: трансформируемые классы для средней и старшей школы, просторные общественные зоны, большой спортивный зал и собственный амфитеатр на 600 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.