В Ленинском округе завершается строительство школы на 1675 мест

В жилом комплексе «Первый квартал» в деревне Сапроново Ленинского городского округа подходит к завершению строительство пятиэтажного общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 1675 учащихся. На данный момент готовность объекта составляет 94%. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Самым крупным проектом в сфере образования в первом квартале 2026 года станет открытие школы на 1675 мест, которая будет одной из крупнейших не только в округе, но и на всей территории Подмосковья», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе сообщили, что на строительной площадке задействован 201 сотрудник. В настоящее время в общеобразовательном учреждении осуществляются работы по установке парапетных конструкций, систем канализации, пожаротушения и электроснабжения, также монтируют внутренние витражи и окна. Завершаются работы по установке наружного освещения и чистовой отделки. Кроме того, специалисты продолжают работы по благоустройству территории: в спортивной зоне укладывают покрытие из резиновой крошки, обустраивают уличные тренажеры, трибуны, а также озеленяют территорию.

«Учебные кабинеты в школе оснастим современным оборудованием. Левое крыло здания выделим под начальные классы. На первом этаже обустроим библиотеку с выходом во двор, а на втором — спортзалы и репетиционные помещения. Третий и четвертый этажи займет амфитеатр на 600 мест и педагогическое пространство для работы и отдыха», — добавил Станислав Каторов.

С 2023 года открыли 9 новых современных школ: в Мисайлово, Молоково, Дрожжино, в жилых комплексах «Эко Видное 2.0», «Бутово парк 2Б», «Южная Битца», «Восточное Бутово», «Горки парк», «Римский». Это 9 862 новых учебных мест, которые позволяют детям получать качественное образование в шаговой доступности от дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.