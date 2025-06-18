В Ленинском округе проводят модернизацию систем водоснабжения и водоотведения

В Ленинском городском округе реализуется масштабная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения, включающая 11 ключевых мероприятий. Программа направлена на повышение надежности и качества коммунальных услуг для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Для нас принципиально важно иметь надежное водоснабжение для жителей, а также для объектов социального назначения, таких как детские сады и школы», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Одним из ключевых проектов в рамках программы является реконструкция канализационных коллекторов, пролегающих от главной канализационной насосной станции на улице Старо-Нагорной до точки соединения с сетями АО «Мосводоканал» в Москве. Проект, реализуемый в период с 2022 по 2026 год, призван обеспечить стабильную и надежную работу системы водоотведения в округе.

«В настоящее время работы по реконструкции канализационных коллекторов ведутся активно на нескольких участках. В частности, осуществляется протяжка рабочей трубы ПК5+65,5-ПК7+28, армирование ж/б обоймы рабочей трубы ПК8+88-ПК8+94 вдоль Железнодорожного проезда СНТ Булатниково. Ведутся работы по закрытой прокладке стального футляра методом микротонелирования на интервале ПК12+60-ПК14+15 вдоль улицы Школьной, в районе дома № 27В, ближе к реке. В разработке котлован ПК16+96. Ведется подготовка к разработке котлована ПК16+0 вдоль улицы Школьной, как ориентир СНТ Булатниково, дом № 3/77. Ведется разработка траншеи вдоль улицы Мало-Нагорной в районе дома № 4», — сообщили в пресс-службе.

Реконструкция канализационных коллекторов — один из самых масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Ленинского округа.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.