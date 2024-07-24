В Ленинском округе продолжается ремонт подъездов

В Ленинском округе идет реновация подъездов сразу по нескольким адресам. Комплекс технических мероприятий будет включать в себя реконструкцию инженерный сетей, входных групп и внутренних подъездных помещений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году у нас запланированы работы по обновлению входной группы, внутреннему ремонту первого этажа и восстановлению кровельного покрытия на козырьке. Все те работы, которые были запланированы, согласованы с жителями домов», — приводятся в сообщении слова генерального директора подрядной организации МУП УК «ЖКХ» Дениса Шалаева.

Стоит отметить, что жители дома по адресу Жуковский № 14 приняли непосредственное участие в благоустройстве дома: сами выбрали дизайн подъезда, определились с цветом стен и плитки.

«Такие перемены не могут не радовать, становится гораздо светлее. Какого-то сильного шума и дискомфорта от ремонта мы не ощущаем, потому что видим все это только утром, когда уходим на работу, а в остальном все отлично», — поделилась одна из жительниц дома по адресу Жуковский № 14.

Ремонт подъездов за счет средств текущего ремонта на данный момент проводится по 60 адресам, четыре точки будут благоустроены по губернаторской программе. Ремонтные работы по адресу: Жуковский № 14 планируют завершить к 10 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.