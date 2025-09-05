В Ленинском округе приступили к ремонту фасада домов на Заводской улице

В городе Видное Ленинского городского округа в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов полным ходом идут работы по обновлению кровли и фасада в доме № 12, расположенном на Заводской улице. Этот дом был построен еще в 1950 году, и проведение капитального ремонта позволит значительно улучшить условия проживания для примерно 50 его жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«На данный момент специалисты практически завершили ремонт кровли, который включал в себя полную замену покрытия, обрешетки и стропильной системы. Деревянные элементы были обработаны специальным огнебиозащитным составом. Кроме того, был проведен ремонт чердачного помещения, которое сейчас активно утепляется минераловатными плитами, укладываемыми в два слоя, для обеспечения максимальной теплоизоляции», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта подрядной организации «Гамма» Кирилла Белого.

Параллельно с ремонтом кровли начались работы по восстановлению фасада. Особое внимание строители уделяют усилению конструктивных элементов, так как здание имеет серьезную трещину по центру. В этих местах они аккуратно разбирают кирпичную кладку и методом инъектирования уложат новые кирпичи. По словам Кирилла Белого, все работы проводятся с соблюдением технологий и правил безопасности, и ни одна квартира не пострадала от протечек. Завершить ремонт кровли планируется к 10 сентября, а ремонт фасада, если погодные условия будут благоприятными, — до конца октября.

Ранее сообщалось, что в связи с изменениями краткосрочного плана по реализации данной программы на 2023–2025 годы, перечень адресов был пересмотрен и дополнен еще 30 жилыми домами, в результате чего сейчас их общее количество составляет 56.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.