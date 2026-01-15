В Ленинском округе Подмосковья открыт третий детский сад в ЖК «Зеленые Аллеи»

В Ленинском городском округе Подмосковья введен в эксплуатацию новый детский сад в ЖК «Зеленые Аллеи». Учреждение рассчитано на 155 детей и занимает трехэтажное здание площадью более 2,8 тыс. кв. метров.

В детском саду предусмотрено шесть групп для малышей от 2 до 7 лет. На первом этаже размещены пищеблок, медицинский кабинет, групповые помещения со спальнями, раздевалками и буфетами. Второй и третий этажи занимают блоки для детей среднего и старшего возраста. Для развития воспитанников оборудованы две кружковые, музыкальный и спортивный залы. В штате учреждения будут работать логопед и психолог.

Входы в здание выполнены без ступеней для удобства маломобильных граждан, предусмотрено функциональное освещение и места для хранения колясок и велосипедов. Фасады облицованы белой плиткой и штукатуркой, а архитектурные элементы выполнены из алюминия.

На территории детского сада обустроены спортивные и игровые площадки с навесами, высажены деревья, кустарники и цветники. В ЖК «Зеленые Аллеи» уже действуют 14 жилых домов, школа, два детских сада и поликлиника. Социальные объекты построены за счет внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.