В Ленинском округе достраивают подстанцию скорой помощи

Строительство подстанции скорой медицинской помощи на четыре бригады завершается в деревне Суханово Ленинского округа Подмосковья. Готовность объекта превышает 65%, ввести его в эксплуатацию планируют через месяц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подстанцию возводят по модульной технологии в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры. Новый объект позволит сократить время прибытия бригад к пациентам и повысить качество экстренной помощи.

«В ближайшее время объект начнет работу в полном объеме», — отметил старший производитель работ Евгений Кирий.

На стройплощадке ежедневно работают около 75 человек и задействованы две единицы техники. Специалисты завершили монтаж внутренних инженерных коммуникаций, сейчас устанавливают двери и выполняют финишную отделку помещений. Основные работы сосредоточены в гаражной части здания, параллельно прокладываются наружные инженерные сети.

После завершения строительного этапа начнется благоустройство территории: укладка асфальта, высадка деревьев и создание зон отдыха для сотрудников.

Трехэтажное здание площадью более 615 квадратных метров рассчитано на размещение диспетчерской, кабинетов предрейсовых осмотров, комнат отдыха для медперсонала и водителей, столовой, а также административных и вспомогательных помещений. В администрации добавили, что аналогичную подстанцию планируют построить в поселке Дрожжино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.