В Ленинском округе детям-сиротам вручили сертификаты на приобретение жилья

В Ленинском городском округе продолжается обеспечение жильем молодых людей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава муниципалитета Станислав Каторов вручил жилищные сертификаты пятерым девушкам и юношам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Всего в 2024 году в Ленинском округе собственное жилье обретут 14 ребят. На сегодняшний день пятеро из них уже выбрали себе квартиры, пятеро сегодня получили сертификаты, еще четверых обеспечим до конца года. В Московской области у молодых людей из данной льготной категории есть право выбора: получить однокомнатную квартиру, приобретенную муниципалитетом, или сертификат на эквивалентную сумму для самостоятельного выбора жилья», — рассказал Каторов.

Право на собственное жилье у детей-сирот возникает после достижения 18-летнего возраста. Среди ребят, получивших сертификаты из рук главы Ленинского округа, практически все определились с будущей профессией и получают образование в университетах или колледжах. Так, Екатерина Калюжная и Анастасия Соловьева учатся в медицинских вузах, Маргарита Касаткина — будущий журналист, Инесса Овчинникова планирует стать актером кино, а Руслан Самойлов — поваром-кондитером.

«Уверен, такая поддержка от государства станет для юношей и девушек хорошим стартом в жизни и позволит смело смотреть в будущее», — подчеркнул Каторов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.