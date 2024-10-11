В Краснозаводске введут в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

В рамках реализации госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа, на улице Строителей завершено строительство многоквартирного жилого дома. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Из 38 аварийных помещений в новый дом на ул. Строителей, 9, переедет 138 человек. Общая площадь расселенного аварийного фонда составит около 2,2 тыс. кв. метров.

Адреса расселяемых домов: улица 1 Мая, дома № 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, Больничный переулок, дома № 5, 13, 14, улица Трудовые резервы, дома № 3, 5, 7.

Ключи от квартир собственники получат до конца месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.