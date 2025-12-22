В Красногорске завершили половину демонтажных работ в гимназии №2

В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии №2, где подрядчик выполнил 50% демонтажных работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В гимназии №2 на улице Кирова, д. 23 в Красногорске ведется капитальный ремонт. На данный момент подрядчик завершил половину демонтажных работ внутренних конструкций. В проекте задействованы 20 специалистов и строительная техника.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Сейчас рабочие демонтируют напольное покрытие, перегородки, светильники, сантехнику и внутренние инженерные сети. Одновременно ведется кладка новых стен из пеноблока и монтаж системы отопления.

В здании 1968 года постройки общей площадью 4 285 квадратных метров планируется провести кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации. Также закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию. Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.