В Красногорске завершают строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В городском округе Красногорск на ул. Лесная завершается строительство нового жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас подрядчик завершает фасадные работы и приступает к благоустройству территории, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На площадке рабочие завершили фасадные работы. На финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Приступили к устройству прилегающей территории и озеленению», — уточняется в сообщении.

В новостройку переедут 213 семей — более 500 человек, проживающие в трех аварийных домах на улице Первомайской № 7, 11, 12.

Общая расселяемая площадь составит более 7 тыс. кв. метров.

Ключи от новых квартир жители получат до конца III квартала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.