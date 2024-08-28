В Красногорске продолжается строительство нового ЖК «Ильинойс»

В городском округе Красногорск строят новый ЖК «Ильинойс». В рамках проекта построят два детских сада в общей сложности для 450 малышей и проведут реконструкцию учебного блока на 975 мест на территории гимназии № 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В жилом доме 1 корпусе № 1 и 2 завершены работы по остеклению. На данный момент выполняется отделка мокрого фасада с использованием клинкерного кирпича на уровне первого и второго этажей. Выше устройство фасада полностью готово. Также завершили установку дверей, отделку квартир и МОП. Производится монтаж и пусконаладка лифтов. Завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Продолжается монтаж наружных сетей. На территории активно ведется благоустройство.

В жилом доме 2 корпусе № 1 и 2 продолжаются монолитные работы. Устройство стен и диафрагм, пилонов, перекрытий, лестничных маршей и площадок ведется на уровне 7 и 9 этажей.

Подземный уровень домов займет паркинг. В паркинге жилого дома № 1 завершаются электромонтажные работы и устройство отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации. В паркинге жилого дома № 2 ведется разработка котлована, устройство монолитного фундамента и вертикальных конструкций.

ЖК «Ильинойс» строится в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь расположатся стильные монолитные жилые дома, запланировано создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. В рамках госпрограммы возводится первое дошкольное учреждение на 250 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями