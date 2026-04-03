В Красногорске Подмосковья капремонт гимназии №2 выполнили на 30%

Капитальный ремонт гимназии №2 на улице Кирова в Красногорске выполнен на 30%. Работы ведутся по региональной госпрограмме за счет бюджета Московской области, завершить их планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт здания гимназии №2 продолжается в Красногорске. Общая площадь обновляемого объекта составляет 4 285 квадратных метров. В работах задействованы 64 строителя и одна единица техники.

В настоящее время подрядчик приступил к кровельным работам: проводится демонтаж старого покрытия и устройство пароизоляции. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, монтаж систем канализации, водоснабжения и вентиляции.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». После завершения основных работ предусмотрены закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Открыть обновленное здание планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.