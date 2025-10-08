В Красногорске планируют реконструировать гимназию

Планируется выполнение работ по реконструкции гимназии со строительством пристройки на 975 мест в городском округе Красногорск Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение ( 0148200005425000775 ) о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Реконструкция МБОУ гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева со строительством пристройки на 975 мест, территориально расположенного в районе: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19 (ЖК «Ильинский тупик»). Планируется в рамках проведения закупки на реконструкцию объекта капитального строительства, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые отвечают современным технологиям и направлены на создание безопасной и комфортной среды.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.