сегодня в 16:00

В Красногорске открылась после капремонта детская музыкальная школа им Наседкина

На улице Вокзальная в Красногорске завершился капитальный ремонт детской музыкальной школы им. А. А. Наседкина. В школе обучается свыше 800 детей по различным направлениям. Общая площадь здания 3 880 квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы велись в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В ходе работ полностью преобразилось все здание. Провели кровельные и фасадные работы, заменили окна, инженерные системы. Выполнили внутреннюю отделку помещений, установили новую мебель. Особое внимание уделили дизайну: лестницу в музыкальном отделении оформили в виде клавиш пианино», — рассказал генеральный директор ООО «Струза Инжиниринг» Павел Стружкин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.