В Красногорске обеспечили квартирами 25 детей-сирот за 2024 год

Важное событие произошло в жизни юных красногорцев: глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков вместе с первым заместителем городского прокурора Юлией Богдановой вручили ребятам из числа детей-сирот ключи и сертификаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Стремясь к вершинам будущего, уже сейчас у молодых людей есть намеченные цели. Мечтая быть сантехником, инженером, трудиться в сфере красоты — для каждого обретение собственного жилья это, прежде всего, мотивация к получению бесценного опыта и преодолению вызовов», — сказал глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

В этом году всего было обеспечено квартирами 25 детей-сирот, которым исполнилось 18 лет, максимально сократив эту процедуру.

«Особая благодарность опекунам ребят, которые, вкладывая душу и окружая их искренней заботой, формируют самое важное — те основы будущего, которые станут ориентирами на жизненном пути. Пусть эти свершения будут вдохновляющим началом и откроют новую летопись открытий, успехов и достижений!» — добавил глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.