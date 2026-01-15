В Красногорске новый дом в ЖК «Ангелово-Резиденц» поставили на кадастровый учет

В ЖК «Ангелово-Резиденц» в Красногорске зарегистрировали новый многоквартирный дом по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, село Ангелово, территория МФЖК Ангелово-Резиденц, дом 48. Кадастровый номер объекта — 50:11:0020310:4081.

Постановка дома на кадастровый учет позволит дольщикам оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также проводить другие юридические действия. Процедуру обеспечили министерство жилищной политики и управление Росреестра по Московской области.

В корпусе 30 квартир, общая площадь превышает 2,5 тыс. кв. метров. Кварталы комплекса выполнены в едином стиле и образуют замкнутые кольца, что создает тишину и комфорт для жителей. Во дворах обустроены детские площадки, зоны отдыха и проведено озеленение.

На территории комплекса работают детский сад на 120 мест, салон красоты, круглосуточная охрана, спортивные и детские площадки, футбольный центр, ресторан и прогулочные зоны. В будущем планируется строительство еще одного детского сада на 150 мест и школы на 570 учеников. Подмосковные застройщики развивают социальную инфраструктуру жилых комплексов за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.