В Красногорске начались фасадные работы при капремонте детсада при Петрово-Дальневской школе
Фото - © Минстрой МО
В поселке Мечниково городского округа Красногорск стартовали фасадные работы в рамках капитального ремонта дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы. Подрядная организация приступила к фасадным работам на объекте, расположенном по адресу: поселок Мечниково, 2а.
Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья». На объекте задействованы 35 специалистов. Завершаются демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли и фасада.
В здании площадью 1,7 тысячи квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания получит новый облик, а прилегающая территория будет благоустроена.
Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.
«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.