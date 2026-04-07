В Красногорске начали строить новый корпус гимназии №7

Строительство нового корпуса гимназии №7 имени Д. П. Яковлева стартовало в январе 2026 года на улице Вокзальной в ЖК «Ильинский тупик» в Красногорске. Подрядчик ведет устройство фундамента и снос аварийного здания, работы планируют завершить к концу 2028 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Специалистам предстоит демонтировать все сооружения, кроме существующего здания гимназии, и возвести новый учебный корпус на 975 мест. Сейчас на площадке задействованы 48 рабочих и пять единиц техники, ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты. Также подрядчик приступил к сносу аварийного здания в пятне застройки и оборудовал арматурный цех.

Площадь нового корпуса превысит 13 тыс. кв. м. В нем разместят блоки начальной и основной школы, специализированные кабинеты, актовый и спортивный залы, медицинский блок и столовую с пищеблоком. На территории обустроят спортивное ядро, детские игровые площадки, зоны отдыха и пространство для общешкольных мероприятий. После ввода объекта общая вместимость гимназии увеличится почти втрое — с 525 до 1500 учеников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.