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В Красноармейске заключили договоры мены с 4 жителями аварийных домов

В городе Красноармейск округа Пушкинский с жителями аварийных домов заключены договоры мены. Им предоставили жилые помещения в новом многоквартирном доме, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В 2014 году в Красноармейске признали аварийными 4 жилых многоквартирных дома:

г. Красноармейск, ул. Свердлова, дом № 12;

г. Красноармейск, ул. Чкалова, дом № 15;

г. Красноармейск, ул. Лермонтова, дом № 8;

г. Красноармейск, ул. Дачная, дом № 37.



Жителям из вышеуказанных аварийных домов предоставили новые жилые помещения в многоквартирном доме № 9А в Красноармейске на улице Краснофлотская.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.