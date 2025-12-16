В Котельниках построят спортивный центр с кортами для падел‑тенниса в начале 2028 года

Началось строительство современного спортивного центра в микрорайоне Силикат города Котельники. Соответствующее уведомление о старте работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Проект стоимостью около 200 млн руб. создаст новую точку притяжения для любителей активного отдыха: центр ежедневно сможет принимать около 400 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь объекта составит более 2 тысяч квадратных метров. В здании оборудуют шесть игровых кортов для падел‑тенниса, каждый из которых рассчитан на пребывание до 4 человек.

В вестибюле спортивного центра разместятся зона ресепшена, буфет и магазин. Для посетителей предусмотрен гардероб для верхней одежды и санузлы, в том числе для маломобильных групп населения. Для тренирующихся оборудуют раздевалки с душевыми, а также просторный спортивный зал.

Проект прошел тщательное согласование при содействии центра содействия строительству при правительстве Московской области. Изначально администрация округа вынесла отрицательное заключение, однако после проведения видеоконференцсвязи с заинтересованными сторонами застройщик оперативно подготовил детальную схему пешеходной доступности объекта. Представленные материалы позволили снять все замечания и проект получил положительное заключение администрации, что открыло дорогу к началу строительства.

После ввода объекта в эксплуатацию для местных жителей в спортивном центре появится более 20 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.