В Котельниках дети-сироты получили сертификаты на приобретение жилья

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев вручил ключи от однокомнатной квартиры Владимиру — участнику программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир — талантливый молодой человек, окончивший колледж с красным дипломом по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». После получения профессионального образования прошел срочную службу в армии, а затем решил отправиться в зону специальной военной операции. Этот важный этап в его жизни помог ему определиться с дальнейшим путем.

В этот день у Владимира был двойной праздник — помимо получения квартиры, он отмечал свой день рождения.

«От всей души поздравляю, желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и уюта в новом доме!» — поздравил Михаил Соболев.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.