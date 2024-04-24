В ЖК «Аникеевский» Красногорска проводят устройство инженерных сетей

В корпусах 19/1, 19/2 и 26 завершено устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, выполнены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций надземной части, кладочные работы. Выполняются работы по монтажу металлоконструкций и светопрозрачных конструкций, устройству инженерных сетей: систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования. Строители приступили к работам по устройству систем автоматики и диспетчеризации, охранного телевидения, охранной и тревожной сигнализации, экстренной домофонной связи.

В корпусе 22 ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей: внутренних систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования. Продолжается монтаж светопрозрачных конструкций.

В корпусе 21 ведутся кладочные работы, устройство монолитных железобетонных конструкций надземной части, а также внутренних инженерных сетей.

В корпусах 20/1 и 20/2 выполняются кладочные работы, а также устройство монолитных железобетонных конструкций.

В детском саду для 315 малышей строители завершили земляные и фундаментные работы. Ведется устройство горизонтальной гидроизоляции и цокольной части здания. Открытие детского сада запланировано на 2025 год.

ЖК «Аникеевский» возводится в г. о. Красногорск, на пересечении Новорижского и Волоколамского шоссе. В первой очереди возводят десять корпусов, три уже введены в эксплуатацию. Кроме того, здесь предусмотрены детский сад на 315 мест, поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.