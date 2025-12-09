В Королеве стартовал капремонт дошкольного отделения средней школы № 5

сегодня в 18:40

На проспекте Королева, д. 5г, городского округа Королев приступили к работам по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 5. Подрядчик на объекте, приступили к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в здании детского сада, площадью 1 686 квадратных метров, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.