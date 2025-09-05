В Королеве продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1

«Строители завершили фасадные работы, в ходе которых сохранили все архитектурные элементы здания. Установили новые окна. Сейчас ведется монтаж инженерных систем, внутренняя отделка помещений», — рассказал начальник участка Сиражутдин Сайпуев.

Здание поликлиники построили в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Капитальный ремонт стартовал в середине лета 2024 года. Обновленная поликлиника примет первых пациентов уже в этом году.

Рядом, также в рамках госпрограммы, ведется строительство новой комплексной поликлиники для взрослых и детей на 1 тыс. посещений в смену. Ввод объекта запланирован на декабрь 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.