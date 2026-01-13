В Королеве после капремонта открылся детский сад на 114 мест

Обновленный детский сад на 114 мест на улице Пионерская, 47А, в Королеве начал работу после капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Королеве завершился капитальный ремонт детского сада на улице Пионерская, 47А. Учреждение рассчитано на 114 воспитанников и уже приняло первых детей.

В ходе работ в здании оборудовали шесть детских групп, актовый зал, кабинет заведующей, пост охраны и помещение для хранения инвентаря. В группах установили новую мебель, на главном входе смонтировали турникеты и систему видеонаблюдения.

На территории детского сада появились 11 новых игровых площадок, песочницы, газоны и игровые зоны. Общая площадь двухэтажного здания превышает 1 000 кв. м. В рамках капремонта утеплили и обновили кровлю и фасад, заменили инженерные сети, сантехнику, полы, потолки, окна и двери, а также модернизировали пищеблок и благоустроили прилегающую территорию.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.