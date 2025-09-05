В Королеве определили подрядчика, который проведет капремонт школы № 13

На улице Терешковой, 7, подмосковного Королева проведут работы по капитальному ремонту средней школы № 13. В настоящее время определен подрядчик капитального ремонта. Им стала — ООО «Высота». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании школы 1964 года постройки, общей площадью 4,3 тыс. кв. м, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.