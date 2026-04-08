В Королеве начали ремонт кровли корпуса стадиона «Вымпел»

В Королеве продолжается капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» в центральной части города. Строители приступили к демонтажу старой кровли и готовятся к фасадным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании работают 36 специалистов. Они выполняют штукатурные и арматурные работы, готовят основание для заливки бетонной плиты под батутную яму, укрепляют кирпичные конструкции. Завершается возведение внутренних перегородок и монтаж технического оснащения, включая вентиляционные камеры и электрощиты.

После оценки состояния крыши строители начали демонтаж старого покрытия. Параллельно идет подготовка к фасадным работам: на объект завозят строительные леса и необходимые материалы.

Проект предусматривает полное обновление здания с заменой инженерных сетей, напольных покрытий и освещения. Планируется изменить конфигурацию зала, расширить зону для разбега и установить новое оборудование. После завершения ремонта здесь будут работать более 10 спортивных секций, в том числе по волейболу, бадминтону и тяжелой атлетике. Сдать объект планируют в начале следующего года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.