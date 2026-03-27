В Королеве начали подготовку к строительству школы на 1 100 мест

Подготовительные работы к строительству новой школы на 1 100 мест стартовали в жилом комплексе «Золотые ворота» на улице Ленина в Королеве. Объект планируют достроить весной 2028 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке ведется демонтаж старых конструкций, признанных непригодными для дальнейшего строительства. Рабочие вывозят строительный мусор и расчищают территорию под будущее здание школы.

Изначально завершить строительство планировали в 2016 году, однако из-за банкротства инвестора работы приостановили. Проект возобновили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Школу включили в региональную госпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджета области.

Площадь здания составит около 13 тыс. квадратных метров. В школе разместят учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую, медицинский кабинет и административные помещения. На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро, игровые площадки и зоны отдыха.

После ввода в эксплуатацию школа станет крупнейшим образовательным учреждением наукограда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.