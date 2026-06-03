В Королеве на 70 процентов завершили ремонт кровли детсада

Капитальный ремонт детского сада гимназии №17 в Королеве выполнен впервые с момента постройки здания в 1980 году. Кровля готова на 70 процентов, работы ведутся с участием более 40 специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание рассчитано на 280 мест. Строители уже демонтировали старое покрытие крыши, выполнили гидроизоляцию плит перекрытия и уложили утеплитель для повышения долговечности конструкции. Работы продолжаются в ускоренном темпе, пока позволяют погодные условия.

Внутри помещения ремонт также идет по графику. На втором этаже завершается подготовка поверхностей: ведется шпаклевка стен и коридоров, стяжка полов выполнена на 80 процентов. После окончания этих работ бригада перейдет на первый этаж. Полностью заменена электропроводка, смонтирована новая система отопления с радиаторами, укреплены дверные и оконные проемы, установлена большая часть оконных рам.

Параллельно рабочие ремонтируют крыльцо и обустраивают отмостку для отвода воды от фундамента. На фасаде установлены строительные леса, стены обрабатывают антисептическими составами и монтируют кронштейны под утеплитель и фасадные панели. Открытие обновленного учреждения запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.