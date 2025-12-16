В Коломне завершили четверть капремонта Центральной детской музыкальной школы

Капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева на улице Малышева в Коломне выполнен более чем на 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Коломне продолжается капитальный ремонт здания Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева на улице Малышева, 24. По данным министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 25%.

В школе полностью завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы. Здание, построенное в 1958 году, имеет площадь более 3,6 тыс. кв. м. В рамках ремонта планируется обновить кровлю, утеплить и отремонтировать фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, а также провести внутренние работы. Для школы закупят новую мебель и учебное оборудование, обновят территорию учреждения.

Работы выполняются по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.