В Коломне стартовал капремонт Центральной детской музыкальной школы им Алябьева

В здании «Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева» на улице Малышева, дом № 24 в Коломне начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Воздвижение» приступили к демонтажным работам.

«Работы ведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 15 рабочих и 1 единица техники. Строители ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Здание 1958 года постройки. Его площадь более 3,6 тыс. кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для музыкальной школы закупят новую мебель и учебное оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Завершить работы по капитальному ремонту планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.