В Коломне продолжается благоустройство сквера возле кинотеатра «Горизонт»

Сквер возле кинотеатра «Горизонт» в Коломне совсем скоро преобразится. Рабочие уже демонтировали бывший фонтан, сняли старое покрытие тротуара и наметили новые пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшее время подрядной организации предстоит засыпать котлован песком и спланировать участок. Затем в сквере уложат тротуарную плитку, установят новые фонари, поставят удобные лавочки. Безопасность общественного пространства будут контролировать камеры системы «Безопасный регион».

В ландшафтном дизайне обновленного сквера используют традиционные спирею, можжевельник казацкий, иву и гортензию. Из кизильника блестящего создадут живую изгородь. Также на этой территории высадят клен остролистный и декоративную яблоню Недзвецкого, которая весной будет усыпана яркими малиновыми цветами.

Сквер благоустраивают по государственной программе «Формирование комфортной городской среды». Эту территорию ранее выбрали жители Городского округа Коломна во время онлайн-голосования. Напомним, Всероссийское голосование стало частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.

Завершить обновление территории планируют к октябрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.