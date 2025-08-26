В Коломне отремонтируют 95 подъездов в 2025 году

В этом году в городском округе Коломна запланирован ремонт 23 подъездов по программе софинансирования. Еще 72 подъезда отремонтируют за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющая компания департамент городского хозяйства завершает работы в доме 47 по улице Красина. Для того, чтобы кардинально изменить здесь подъезд, рабочим потребовалось две недели.

Сначала на лестничных клетках поменяли окна – вместо старых деревянных рам установили современные стеклопакеты. Электрические провода проложили в пластиковые короба, заменили светильники, установили датчики света. После этого на объект заступила бригада маляров.

«Здесь на стенах раньше была масляная краска. Сейчас департамент переходит на акрил. Поэтому нам пришлось счищать старый слой, проходить бетоноконтактом, готовить стены к новой покраске», – рассказала маляр ООО «ДГХ» Анна Елисеева.

Совет дома выбрал для стен необычный цвет – сиреневый. В качестве компаньона к нему подобрали нейтральный светло-серый оттенок.

«Жителям понравилось. Многие, проходя мимо, говорят, что довольны ремонтом. В этом году еще один подъезд мы покрасили необычным образом в доме 85 по улице Дзержинского. Там выбрали сочетание бирюзового и бежевого», – рассказала Анна Елисеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.