В Клину завершили половину демонтажных работ при капремонте лицея № 10

Капитальный ремонт корпуса лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева в Клину ведется по адресу Бородинский проезд, 23. Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

В учебном корпусе 1962 года постройки площадью 4134 квадратных метра планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входную группу, полностью заменить окна и двери, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Кроме того, предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций, включая трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения.

В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы установят новую мебель и оборудование. Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.