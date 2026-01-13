В Клину завершили 70% демонтажных работ в гимназии имени Ушинского

В гимназии имени Ушинского в Клину завершили более 70% демонтажных работ, включая разборку старых полов, стен и потолков. Капитальный ремонт ведут по госпрограмме и нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии имени К. Д. Ушинского на Бородинском проезде в Клину продолжается капитальный ремонт. За время новогодних праздников строители завершили более 70% демонтажных работ. Специалисты разобрали межкомнатные перегородки, сняли штукатурку со стен, убрали плитку и деревянный настил с полов, а также демонтировали старую электрику и сантехнику. Для отопления зимой оставили только батареи и окна.

Демонтаж полностью завершен на втором и третьем этажах, на первом этаже работы планируют закончить в феврале. В проекте задействовано 15 человек и техника для вывоза строительного мусора.

В феврале после экспертизы подрядчик приступит к отделке помещений. Весной начнется благоустройство территории: впервые появится мини-стадион с беговой дорожкой, баскетбольными кольцами, ямой для прыжков в длину и турниками. Руководитель проекта Алексей Шмелев отметил, что после ремонта гимназия станет светлой, комфортной и современной.

Ремонт проводят по государственной программе капитального ремонта объектов образования в Подмосковье и нацпроекту «Молодежь и дети» по поручению президента России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.