В Клину проверили капремонт двух школ к 1 сентября

В городском округе Клин 7 апреля представители администрации проверили ход капитального ремонта гимназии имени Константина Ушинского и лицея имени Дмитрия Менделеева. Работы ведутся по графику и должны завершиться к началу учебного года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимназию имени Константина Ушинского, построенную в 1964 году, капитально обновляют. В здании заменят кровлю и фасад, инженерные сети и сантехническое оборудование, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Демонтаж завершен, строители приступили к черновым работам: выполняют стяжку полов, возводят перегородки, заливают перекрытия. На объекте задействованы 65 человек и техника, этап планируют завершить в течение трех недель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.