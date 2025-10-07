В Клину продолжается капремонт детского сада при гимназии им Ушинского

На Бородинском проезде, д. 12а, городского округа Клин идут работы по капитальному ремонту дошкольного отделения Гимназии имени Константина Ушинского. Подрядчик на объекте, ведет демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Отмечается, что в здании детского сада строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.