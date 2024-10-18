В Клину объявлен конкурс на капремонт дошкольного отделения МОУ «Лицей № 10»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, выполнению работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации дошкольного отделения МОУ «Лицей № 10» в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МОУ Лицей № 10 (дошкольное отделение), Московская область, г. о. Клин, г. Клин, ул. Гагарина, д. 35а».

Работы осуществляются в рамках программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.