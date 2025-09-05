В Клину объявлен конкурс на капитальный ремонт гимназии им Ушинского

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского в городском округе Клин Московской области. Об этом сообщает комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ — Гимназия им. К. Д. Ушинского, Московская область, г. о. Клин, г. Клин, Бородинский пр-д, д. 28». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1964 года постройки общей площадью 4 187,9 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

