В Клину капитально ремонтируют сразу несколько учебных учреждений по программе ЕР
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Московская область является одним из лидеров по выполнению программы капремонта школ. Наказы по проведению ремонтных работ поступают депутатам, представителям фракции «Единая Россия». На настоящий момент в городском округе Клин идет капремонт сразу в нескольких учреждениях образования. В лицее № 10, в одной из школ Высоковска, в гимназии им. В. П. Татищева. Об этом сообщает пресс-служба председателя фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Клина Надежды Федюкиной.
Она отметила, что вместе с коллегами-депутатами они посетили первое отделение гимназии, в котором в текущем году начался капитальный ремонт.
«На данный момент демонтажные работы практически завершены, идет этап выравнивания стен и укрепления конструкций перекрытий. Отрадно, что работа на объекте кипит. Завезены материалы, имеется достаточное количество квалифицированной рабочей силы», — поделилась председатель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Надежда Федюкина.
Здание нынешней гимназии построено в 1975 году. Это первое такое масштабное обновление.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.
«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.