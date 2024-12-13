сегодня в 15:05

В Клину капитально ремонтируют сразу несколько учебных учреждений по программе ЕР

Московская область является одним из лидеров по выполнению программы капремонта школ. Наказы по проведению ремонтных работ поступают депутатам, представителям фракции «Единая Россия». На настоящий момент в городском округе Клин идет капремонт сразу в нескольких учреждениях образования. В лицее № 10, в одной из школ Высоковска, в гимназии им. В. П. Татищева. Об этом сообщает пресс-служба председателя фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Клина Надежды Федюкиной.

Она отметила, что вместе с коллегами-депутатами они посетили первое отделение гимназии, в котором в текущем году начался капитальный ремонт.

«На данный момент демонтажные работы практически завершены, идет этап выравнивания стен и укрепления конструкций перекрытий. Отрадно, что работа на объекте кипит. Завезены материалы, имеется достаточное количество квалифицированной рабочей силы», — поделилась председатель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Надежда Федюкина.

Здание нынешней гимназии построено в 1975 году. Это первое такое масштабное обновление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.