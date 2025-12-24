В Кашире завершили демонтаж при капремонте детской школы искусств

В микрорайоне Ожерелье Каширы завершили демонтажные работы в здании детской школы искусств на улице Советская, 20 в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Кашире продолжается капитальный ремонт здания детской школы искусств, расположенного в микрорайоне Ожерелье на улице Советская, 20. Подрядная организация завершила демонтажные работы и приступит к отделочным работам. Одновременно ведется ремонт кровли.

Капитальный ремонт проводится по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Площадь здания составляет 843,2 кв. м.

В ходе ремонта планируется обновить кровлю и фасад, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, а также провести внутренние работы. Входная группа здания будет модернизирована, для школы закупят новую мебель и оборудование. Также обновят территорию учреждения.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.