В Кашире стартовал капремонт школы № 1

Здание «Средней общеобразовательной школы № 1» на улице Маршала Астахова, д. 1, в Кашире ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту — выполнятся демонтаж внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Стройинвестинжиниринг» ведут демонтаж внутренних конструкций и кровли. На объекте работают 20 человек.

Площадь школы — 3 966,5 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы, благоустройство территории.

Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.